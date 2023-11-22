Песков заявил, что Россия масштабно отметит 10-летие возвращения Крыма

Пресс-секретарь президента России отметил, что в этот день всегда проводят масштабные мероприятия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. 10-я годовщина воссоединения Крыма с Россией, без сомнений, будет масштабно отмечаться. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот день всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями. Нет сомнений, что так будет и в этот раз", - заверил он.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией. Как неоднократно отмечали российские власти, вопрос с Крымом закрыт окончательно.