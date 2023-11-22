Грушко: агрессия НАТО к РФ обернется деградацией военно-политической обстановки в Европе

Заместитель министра иностранных дел напомнил, что в стратегической концепции альянса Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Агрессивное поведение НАТО в отношении РФ обернется полной деградацией военно-политической обстановки в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

"Невозможно говорить об укреплении архитектуры безопасности без учета интересов России. Агрессивное поведение в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что в стратегической концепции альянса, утвержденной в прошлом году на саммите в Мадриде, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой".

"Из подобной конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот доктринальный документ, - указал он. - Под нее выстраивается процесс военного планирования, который еще жестче закрепит зависимость европейцев от США. И не только в сфере безопасности".

При этом, по словам замминистра, "прифронтовых" членов альянса такое положение не только устраивает, а они его добиваются, требуя размещения на своей территории все новых натовских сил, предпочтительно американских". "Видимо, "идеал" европейской безопасности теперь для них заключается в обмотанных колючей проволокой границах. Когда западноевропейцы или их часть осознает, что этот путь тупиковый, - вопрос открытый", - констатировал Грушко.

Агрессивно-конфронтационные действия НАТО в отношении России, как указал замглавы МИД РФ, "сделали невозможным продолжение "бизнеса как обычно". "Причина в том, что "генетический код" НАТО проявлялся всегда. Альянс не захотел встраиваться в коллективные усилия по обеспечению глобальной и европейской безопасности", - заключил Грушко.