22 ноября, 04:15

Грушко: идея проведения саммита по евразийской безопасности актуальна в текущих условиях

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что этот формат позволит укрепить сотрудничество между странами региона

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Инициатива по проведению саммита евразийской безопасности востребована в новых геополитических условиях, этот формат позволит укрепить сотрудничество между странами региона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

"Сегодня в мире происходят масштабные политические, экономические и социальные изменения", - указал замглавы МИД РФ, отметив, что в этих новых условиях востребована и неизбежна плотная координация стран евразийского региона в борьбе с общими вызовами.

"В настоящий момент рассматриваем различные пути для развития и укрепления подобного сотрудничества. В эту логику вполне укладывается озвученная на Международной конференции высокого уровня в Минске 26-27 октября этого года идея проведения саммита по евразийской безопасности", - пояснил Грушко.

Он обратил внимание на необходимость объединения усилий стран региона для выстраивания более безопасного миропорядка "на принципах суверенного равенства, справедливости, уважения законных интересов, пересмотра политики подчинения и разделения мира на "своих и чужих", от которой никак не могут отказаться на Западе". 

Теги:
РоссияГрушко, Александр Викторович
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