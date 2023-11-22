22 ноября, 04:15

Грушко заявил, что ЕС превращается в военно-политический блок

Антироссийские действия ввергли его в кризис, заявил замминистра иностранных дел России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Европейский союз превращается из экономического интеграционного проекта в военно-политический блок, антироссийские действия ввергли его в кризис. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

"На наших глазах Евросоюз превращается из экономического интеграционного проекта, призванного предотвратить новую войну в Европе, в военно-политический блок, обслуживающий конфронтационную политику США и НАТО", - сказал он.

По словам Грушко, Евросоюз "превращен в инструмент американской стратегии" в Евразии и "теряет позиции в глобальной экономике". "Конкурентоспособность Евросоюза серьезно подорвана, существует реальный риск деиндустриализации. Во многом это цена рукотворного обрыва многолетнего сотрудничества с Россией", - указал высокопоставленный дипломат.

Замминистра обратил внимание, что ЕС впервые за многие годы столкнулся с такими масштабными проблемами, как рост цен, падение доходов, энергодефицит, рекордная инфляция, нарастающая внутриполитическая нестабильность, демографические миграционные проблемы, усиливающие риски роста трансграничной преступности, наркотрафика и терроризма. "Ситуация усугубляется провалами в кризисном управлении еэсовского бюрократического аппарата, - продолжил он. - Признание еврочиновниками окружающего мира "джунглями", а Европы "райским садом" только подтверждает степень неадекватности восприятия ими новой действительности".

Все эти обстоятельства, по словам Грушко, "крайне негативно влияют на политическую субъектность ЕС, самостоятельность в принятии серьезных решений". "По сути, перечеркнуты амбиции на обретение "стратегической автономии" Европы, за которую выступали французы", - заключил замглавы МИД РФ. 

Теги:
РоссияГрушко, Александр Викторович
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