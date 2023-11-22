Захарова: РФ приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе

По словам официального представителя МИД РФ, к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта, - сказала она. - Отмечаем особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации".

Ранее МИД Катара подтвердил достижение соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Как отметило катарское внешнеполитическое ведомство, время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение 24 часов.