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обновлено 22 ноября, 05:09
Палестино-израильский конфликт

Захарова: РФ приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе

По словам официального представителя МИД РФ, к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта, - сказала она. - Отмечаем особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации".

Ранее МИД Катара подтвердил достижение соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Как отметило катарское внешнеполитическое ведомство, время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение 24 часов. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
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