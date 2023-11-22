22 ноября, 06:04,
обновлено 22 ноября, 06:39

Захарова: РФ готова проработать озабоченности финской стороны по ситуации на границе

Официальный представитель МИД РФ отметила, что послу Финляндии в России Антти Хелантере было указано на нарушение действиями Хельсинки прав и интересов граждан

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия готова к работе с Финляндией для решения вопросов, возникших у финской стороны по ситуации на границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Например, кто-то внутри Финляндии или извне Финляндии подбросил мысль, что Россия что-то такое предпринимает, что не является выгодным, нужным или полезным для Финляндии в районе границы, - сказала дипломат в эфире радиостанции Sputnik. - Как нужно было бы поступить? Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемом решение либо получить разъяснение".

"Вот так это должно быть. И мы готовы к такой работе", - подчеркнула официальный представитель дипведомства РФ.

Захарова обратила внимание, что послу Финляндии в России Антти Хелантере, который в понедельник был вызван в МИД РФ, было указано на нарушение действиями Хельсинки прав и интересов не только россиян, но и граждан Финляндии.

"Граждане Финляндии начали свое мнение высказывать также. Я думаю, что это стало важным фактором в том, что в Хельсинки начали все-таки эту тему анализировать, а не поддаваться первым порывам все закрыть и заколотить", - добавила Захарова.

О ситуации на границе

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматре" и "Ниирале". По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, так власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который в последнее время увеличился. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Газета Helsingin Sanomat ранее информировала, что правительство Финляндии готово принять решение о полном закрытии границы с Россией уже во вторник - как минимум для просителей убежища. 20 ноября газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что власти Финляндии планируют закрыть всю границу с РФ в ночь на среду. 

Теги:
ФинляндияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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