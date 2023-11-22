22 ноября, 07:06

Володин посетил школу в Пекине, где ученики работают со спутниками и дронами

© Анатолий Бочинин/ ТАСС

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом до 23 ноября

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным в рамках своего визита в Китай посетила пекинскую начальную школу "Шицзя", учащиеся которой, помимо основных дисциплин, изучают основы спутниковой связи, создания электросхем и управления дронами.

Делегацию Думы встретил детский школьный хор исполнением национальных песен. Как заметили представители руководства школы, ее ученики принимали участие в торжественном концерте 2006 года по случаю Года России в Китае.

Экскурсия по школе продолжилась осмотром спортивной секции - спикеру и депутатам Госдумы показали, как дети занимаются на спортплощадке, в бассейне и танцевальных классах. Отдельным пунктом программы стало посещение актового зала. Там детский хор спел "Калинку", после чего ученики в национальных костюмах исполнили народные произведения. Представление ученицы "Шицзя" завершили танцем "дракончиков".

Российские парламентарии также понаблюдали за тем, как ученики на улице при помощи телескопов изучают Солнце и через самодельные антенны пытаются обмениваться сигналами с российскими спутниками. В отдельном зале гостям был продемонстрирован "танец роя дронов", которые шумом от винтов передавали мелодии и летали в такт. Их программированием занимаются сами ученики, которые участвуют в соревнованиях по этой дисциплине.

Среди других пунктов программы был класс пайки микросхем и 3D-печати. Там Володину была продемонстрирована напечатанная копия храма Василия Блаженного.

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября, он продлится до 23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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