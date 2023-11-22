22 ноября, 07:22
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Российский Крым, Год спорта и судьба предателей. О чем Песков рассказал ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Егор Алеев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Егор Алеев/ ТАСС

Десятилетие воссоединения Крыма с Россией будет по традиции масштабно отмечено, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал также о планах и встречах главы государства, возможном объявлении 2024-го Годом спорта, а также о судьбе советских предателей-перебежчиков.

ТАСС собрал основные высказывания пресс-секретаря президента.

О десятилетии воссоединения Крыма с Россией

  • День воссоединения Крыма с Россией "всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями". "Нет сомнений", что в 2024 году, когда будет праздноваться десятилетие возвращения полуострова в состав РФ, будет так же.
  • Прибудет ли Путин на празднование в Крым, Кремль не сообщает, но проинформирует "своевременно".

О перебежчике Беленко и предателях

  • Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко "вряд ли прожил счастливую жизнь". "Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека - стать предателем".

О Годе спорта в России

  • "Пока не было принято решение", станет ли 2024 год Годом спорта в России, как предложил Путину на форуме "Россия - спортивная держава" глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
  • "Пока официальных решений на этот счет не принималось, <...> хотя у нас в стране каждый год - "год спорта".

О традиционной встрече с Моди

  • Обычная в конце года встреча президента РФ и премьер-министра Индии Нарендры Моди "до конца года не получится точно". "Не успеют уже, графики не удастся синхронизировать. Но на следующий год такая возможность прорабатывается".
  • Встречи лидеров России и Индии проходят ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве. Исключением стал 2020 год - из-за пандемии.

О поездке Путина в Чечню

  • Путин "со временем когда-то, конечно", приедет в Чечню, поскольку глава региона Рамзан Кадыров "его пригласил". "Он же ездит в регионы". "Ну, будет [и в Чечне]", - с улыбкой заверил Песков, отметив, что "сейчас очень напряженная повестка".

О посещении похорон Тулеева в Кемерове

  • Посещения Владимиром Путиным церемонии прощания с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым 22 ноября "не планируется".
 
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