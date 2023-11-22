Посольство РФ в Финляндии прокомментировало акцию с танком Т-72 в Хельсинки

В ведомстве инцидент расценили как разжигающий ненависть к России, а бездействие и потворство финских властей ее проведению ведущими к дальнейшей деградации отношений между странами

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Бездействие и потворство финских властей проведению организованной проукраинскими обществами Финляндии Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry и Your Finnish Friends ry демонстрации на площади напротив финского парламента привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72 ведет к дальнейшей деградации отношений между Суоми и Россией. Так акцию прокомментировали ТАСС в посольстве РФ в Хельсинки.

"Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста. Подчеркнули, что расцениваем данную кощунственную акцию как разжигающую ненависть к России, а бездействие и потворство финских властей ее проведению считаем ведущими к дальнейшей деградации отношений между нашими странами", - подчеркнули в диппредставительстве.

Акция была организована 8 ноября при содействии властей Хельсинки. "Жители финской столицы, возмущенные этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат", - также отметили в посольстве.