22 ноября, 08:54

Посольство РФ в Финляндии прокомментировало акцию с танком Т-72 в Хельсинки

В ведомстве инцидент расценили как разжигающий ненависть к России, а бездействие и потворство финских властей ее проведению ведущими к дальнейшей деградации отношений между странами

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Бездействие и потворство финских властей проведению организованной проукраинскими обществами Финляндии Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry и Your Finnish Friends ry демонстрации на площади напротив финского парламента привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72 ведет к дальнейшей деградации отношений между Суоми и Россией. Так акцию прокомментировали ТАСС в посольстве РФ в Хельсинки.

"Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста. Подчеркнули, что расцениваем данную кощунственную акцию как разжигающую ненависть к России, а бездействие и потворство финских властей ее проведению считаем ведущими к дальнейшей деградации отношений между нашими странами", - подчеркнули в диппредставительстве.

Акция была организована 8 ноября при содействии властей Хельсинки. "Жители финской столицы, возмущенные этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат", - также отметили в посольстве. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация