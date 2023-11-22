Медведев опубликовал в X анекдот про Финляндию

Зампред СБ РФ ранее беседами вымышленных персонажей Пекки и Матти иллюстрировал абсурдность вступления Финляндии в НАТО и нынешнего отношения Хельсинки к Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на фоне осложнения ситуации на российско-финской границе опубликовал новый твит, высмеивающий политику Хельсинки.

"Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. - Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они все равно вломились через нашу границу на велосипедах", - процитировал замглавы СБ на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) диалог двух вымышленных персонажей.

Медведев не первый раз обращается к этим героям, изображения которых сгенерированы нейросетью. Ранее беседами Пекки и Матти он иллюстрировал абсурдность вступления Финляндии в НАТО и нынешнего отношения Хельсинки к Москве.

В данном же твите речь идет о демонстрации, организованной проукраинскими обществами Финляндии. Они поставили в Хельсинки на площади напротив парламента привезенный из Эстонии сожженный российский танк Т-72. Посольство РФ в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту протеста, назвав акцию кощунственной и обратив внимание на потворство финских властей ей.