22 ноября, 08:46

Медведев опубликовал в X анекдот про Финляндию

Зампред СБ РФ ранее беседами вымышленных персонажей Пекки и Матти иллюстрировал абсурдность вступления Финляндии в НАТО и нынешнего отношения Хельсинки к Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на фоне осложнения ситуации на российско-финской границе опубликовал новый твит, высмеивающий политику Хельсинки.

"Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. - Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они все равно вломились через нашу границу на велосипедах", - процитировал замглавы СБ на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) диалог двух вымышленных персонажей.

Медведев не первый раз обращается к этим героям, изображения которых сгенерированы нейросетью. Ранее беседами Пекки и Матти он иллюстрировал абсурдность вступления Финляндии в НАТО и нынешнего отношения Хельсинки к Москве.

В данном же твите речь идет о демонстрации, организованной проукраинскими обществами Финляндии. Они поставили в Хельсинки на площади напротив парламента привезенный из Эстонии сожженный российский танк Т-72. Посольство РФ в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту протеста, назвав акцию кощунственной и обратив внимание на потворство финских властей ей. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация