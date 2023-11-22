22 ноября, 09:25,
обновлено 22 ноября, 09:32
Палестино-израильский конфликт

В Кремле приветствуют соглашение между Израилем и ХАМАС

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль позитивно оценивает соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Положительно, - сказал он в ответ на вопрос, как Москва воспринимает эти договоренности. - Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время".

Песков напомнил, что Россия и большинство стран мира призывали к перемирию, к гуманитарной паузе. "Ибо только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы", - указал представитель Кремля.

Ранее радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать военные действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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