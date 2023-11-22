Песков заявил, что РФ рассчитывает на продолжении работы Армении в ОДКБ

Российская сторона сожалеет, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске, добавил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и сожалеет, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске 23 ноября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - отметил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и представители МИД республики неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового.