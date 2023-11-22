Песков заявил, что пересмотра условий помилования за участие в СВО не было

Пресс-секретарь президента отметил, что такие вопросы звучали уже неоднократно, "сейчас очень пристально все изучают эти списки помилованных"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти РФ не меняли критерии помилования осужденных за участие в СВО, предполагающего определенное время боев в составе штурмовых отрядов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли пересматривать условия помилования участников резонансных преступлений.

Поводом для вопроса стали сообщения СМИ о помиловании участника "секты сатанистов" из Ярославля Николая Оголобяка. Песков отметил, что такие вопросы звучали уже неоднократно, "сейчас очень пристально все изучают эти списки помилованных".

"Но речь идет об определенных условиях [помилования], которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было", - подчеркнул Песков.