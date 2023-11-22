22 ноября, 10:23

Клишас прокомментировал идею Бастрыкина о закреплении идеологии в конституции России

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, идеология конституцией не запрещена

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Идеология не запрещена Конституцией РФ, в стране признается идеологическое многообразие. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя предложение председателя СК РФ Александра Бастрыкина сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в конституции, потому что "общество не может жить без идеологии".

"Конституция не запрещает идеологию, в России признается идеологическое многообразие", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что положение о том, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной", направлено на поддержание политического многообразия и многопартийности, а не на запрет идеологии как таковой.

Глава комитета также напомнил, что статья №13, в которой говорится об идеологическом многообразии, входит в первую главу ("Основы конституционного строя"), и подчеркнул, что положения этой главы "могут быть изменены только при принятии новой конституции".

Он подчеркнул, что конституция является актом прямого действия, живым документом, "а не памятником и может быть изменена при наличии общественного запроса". "Конституция, сохраняя стабильность регулирования важнейших вопросов жизни общества и государства, должна реагировать на общественный запрос, именно такой подход стал основой для конституционной реформы 2020 года. Текст конституции в редакции 2020 современным запросам общества и граждан соответствует", - считает Клишас.

При этом он добавил, что считает дискуссию о конституции и содержании ее положений полезной и пробуждающей интерес граждан РФ и общественных институтов к основному закону страны. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКлишас, Андрей Александрович
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