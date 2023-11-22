22 ноября, 10:17

Путин и Рахмон позавтракали в Кремле салатами и фруктами

© ТАСС/ Ruptly

Президенты РФ и Таджикистана продолжили общение за неформальным завтраком

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон продолжили общение за неформальным завтраком утром 22 ноября.

Для двух лидеров был сервирован круглый стол. Путин и Рахмон вышли к завтраку в деловых костюмах, но без галстуков. Правда, прежде чем приступить к трапезе, оба предпочли обойтись и без пиджаков, повесив их на подготовленные вешалки у входа.

На столе, застеленном скатертью, для каждого из президентов был накрыт настолько обширный завтрак, что Рахмон даже в шутку уточнил: "У нас это как, "завтрак" называется?" Сев за стол, лидеры пожелали друг другу приятного аппетита.

На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, можно было увидеть корзинки с фруктами и овощами, нарезку сыров, масло, бокалы с водой и соками. Перед каждым из лидеров стояла тарелка с салатом, а по левую руку от Путина стояла его термокружка, которую он не раз брал с собой на различные мероприятия. Сам президент неоднократно рассказывал, что предпочитает пить чай, а такая конструкция кружки позволяет дольше сохранить его горячим. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
© Информационное агентство ТАСС
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