22 ноября, 10:57,
обновлено 22 ноября, 11:11
Военная операция на Украине

Захарова: визиты политиков США на Украину призваны поумерить аппетиты Зеленского

По словам официального представителя МИД РФ, также такие визиты призваны потребовать от президента Украины отчета о расходовании средств западной помощи

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Визиты американских политиков в Киев в последние дни, по-видимому, призваны поумерить аппетиты президента Украины Владимира Зеленского и потребовать от него отчета о расходовании средств западной помощи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"За последнюю неделю Киев посетили сразу несколько высоких гостей из США. Видимо, они хотели убедиться в уровне достигнутой демократии за 10 лет. Но среди них были не экономисты и финансовые аналитики, а директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен", - сказал дипломат. "Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского и заодно потребовать от него отчета о расходовании огромных средств, выделенных Западом на обеспечение так называемого летнего контрнаступления", - указала Захарова. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЙеллен, ДжанетОстин, ЛлойдБернс, УильямВоенная операция на Украине
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