Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической

По словам президента, около 900 человек обратились к РФ для эвакуации оттуда

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация в секторе Газа очень тяжелая, около 900 человек обратились к РФ для эвакуации оттуда, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

"Попросил бы [главу МЧС] Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти [их] оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек - это их родственники", - сказал Путин.