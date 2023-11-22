22 ноября, 11:00,
обновлено 22 ноября, 11:07
Палестино-израильский конфликт

Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, около 900 человек обратились к РФ для эвакуации оттуда

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация в секторе Газа очень тяжелая, около 900 человек обратились к РФ для эвакуации оттуда, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

"Попросил бы [главу МЧС] Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти [их] оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек - это их родственники", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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