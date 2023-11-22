22 ноября, 11:53

Совфед пригласил главу ФАДН на заседание 7 декабря

Как ожидается, Игорь Баринов расскажет о реализации государственной национальной политики Российской Федерации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании решение пригласить руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова для выступления на следующем пленарном заседании 7 декабря в рамках правительственного часа.

Как ожидается, он расскажет о реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

С предложением о приглашении Баринова на пленарное заседание выступили комитеты СФ по региональной политике, по науке, образованию и культуре и по аграрно-продовольственной политике. 

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Россия
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