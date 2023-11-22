Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Президент поручил правительству к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручается к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.

Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову.

В свою очередь, властям регионов поручается содействовать кабмину по проведению Года семьи.

Ранее в ноябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой направить главе государства предложения об объявлении в России Года семьи во второй раз и разработке Национальной стратегии действий в интересах семьи.

Ежегодно с 2007 года президент своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи. 2021-й был Годом науки и технологий, 2022-й - Годом культурного наследия народов России. 2023-й стал Годом педагога и наставника.