22 ноября, 12:02,
обновлено 22 ноября, 12:09

Путин 23 ноября примет участие в саммите лидеров ОДКБ в Минске

На повестке дня будут "ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Минск, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"23 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня будут "ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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