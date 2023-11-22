Путин 23 ноября примет участие в саммите лидеров ОДКБ в Минске

На повестке дня будут "ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Минск, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"23 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня будут "ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы".