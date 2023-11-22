Богданов и посол Омана в Москве обсудили катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе

Встреча прошла по просьбе посла Омана

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Омана в Москве Хамуд бен Салем ат-Туайх обсудили катастрофическую ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"При обмене мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено беспрецедентному обострению палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - указали в дипведомстве.

Встреча прошла по просьбе посла Омана. Как сообщили в российском министерстве, в беседе также приняла участие гендиректор Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава.

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития двустороннего многопланового сотрудничества, а также график предстоящих совместных мероприятий в Москве и Маскате", - добавили в МИД РФ.