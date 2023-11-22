22 ноября, 12:09

Путин участвует в онлайн-саммите G20

Президент присоединился к нему по видеосвязи из Кремля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20). Российский лидер присоединился к нему по видеосвязи из Кремля.

В настоящее время выступает премьер-министр Индии Нарендра Моди. В повестке - ситуация в мировой экономике и финансах, вопросы климата, проблематика цифровизации. Также будут подведены итоги индийского председательства в этом году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин намерен изложить российскую позицию по нынешней "весьма неспокойной" обстановке в мире.

Это уже второй саммит "Большой двадцатки" в нынешнем году. Предыдущий прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. Как правило, лидеры G20 собираются раз в год. Однако Моди предложил организовать дополнительно виртуальную сессию, чтобы рассмотреть внесенные в сентябре предложения.

В G20 входят Австралия, Аргентина, Африканский Союз, Бразилия, Великобритания, Евросоюз, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Южно-Африканская Республика, Франция и Япония. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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