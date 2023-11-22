22 ноября, 12:20,
обновлено 22 ноября, 12:50

Захарова назвала заявления Еревана по ОДКБ попыткой найти виновных в своих просчетах

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала полемику властей Армении вокруг возможного выхода страны из организации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полемика властей Еревана вокруг возможного выхода Армении из ОДКБ является попыткой спихнуть ответственность за собственные просчеты и найти виновных в сложившейся ситуации, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из организации ОДКБ, а наоборот, - мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах", - указала дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД страны неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители республики в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового.

Смена вектора

"Я не могу не прокомментировать пассажи [властей Еревана] о диверсификации внешнеполитической линии Армении без смены вектора, - продолжила Захарова. - Хочется это все услышать не только в виде заявлений, а понять, как это все видится в практической плоскости".

По ее словам, данная риторика является откровенной попыткой "скрыть истинные намерения". "Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах", - заметила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что соответствующая политика проводится Ереваном "отчетливо с подачи или с подсказки Запада".

"С другой стороны, они пытаются это всячески закамуфлировать, полагая, что так можно сохранить прежний уровень помощи и особых отношений. Это все настолько видно и понятно, что за такими словами или формулировками скрыть это все невозможно", - резюмировала Захарова.

Ранее в интервью американской газете The Wall Street Journal Пашинян заявил, что события в Нагорном Карабахе, "по сути, подвели" Ереван к решению о необходимости "диверсифицировать <…> отношения в сфере безопасности". 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПашинян, Никол Воваевич
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