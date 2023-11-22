Володин в рамках визита в Китай прибыл в Нанкин

Делегация Госдумы проведет двусторонние встречи с руководством провинции Цзянсу, посетит Нанкинский университет, высокотехнологичные промышленные предприятия региона

НАНКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным в рамках продолжающегося визита в Китай прибыла в Нанкин, передает корреспондент ТАСС.

Спецборт председателя Думы приземлился в международном аэропорту Лукоу, его встречали зампредседателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Фань Цзиньлун и генконсул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, запланированы двусторонние встречи с руководством провинции Цзянсу, посещение Нанкинского университета, высокотехнологичных промышленных предприятий региона. Будут обсуждаться вопросы межрегионального сотрудничества и развития экономических связей России и Китая. Провинция Цзянсу входит в тройку ведущих регионов Китая и по объему экономики обгоняет Южную Корею.

Визит делегации Госдумы начался 21 ноября в Пекине. Во вторник Володин встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. А в среду состоялась встреча спикера Госдумы с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит продлится до 23 ноября.