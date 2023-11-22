22 ноября, 13:18

МИД РФ: Париж занял непродуктивную позицию, продвигая узкие форматы по проблемам Арктики

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что РФ видит "искусное дублирование дискуссии по важным международным вопросам"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Франция заняла контрпродуктивную позицию, продвигая узкие форматы по арктической проблематике. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата попросили оценить итоги прошедшего в Париже полярного форума "Единая планета", посвященного таянию ледников.

"Круг участников парижского мероприятия, насколько можно судить, был ограничен, как они говорят, некоей группой единомышленников. Что это за группа, когда речь идет о глобальной проблеме? - сказала Захарова. - К сожалению, мы видим искусное дублирование дискуссии по важным международным вопросам, Франция в этом преуспела. В данном случае это была полярная проблематика, мы полагаем такой подход контрпродуктивным".

Она также добавила, что обсуждение этой темы ведется на нескольких основных площадках. "Это Рамочная конвенция ООН об изменении климата. <…> Россия подготовила проект декларации о сотрудничестве в области проблем изменения климата, деградации горных ледников", - продолжила Захарова.

По ее словам, принятие этого документа планируется на предстоящей в Дубае 28-й сессии конференции сторон этого механизма ООН. "Она пройдет с 30 ноября по 12 декабря, ряд стран уже подтвердили намерение присоединиться к нашей инициативе", - заключила дипломат. 

Теги:
РоссияФранцияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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