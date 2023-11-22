22 ноября, 13:42

МИД РФ заявил, что Запад заматывает диалог о глобальном регулировании в интернете

По словам заместителя директора Департамента информации и печати ведомства Сергея Налобина, такой подход со стороны западных стран ведет к неизбежной фрагментации мирового цифрового пространства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Западные страны препятствуют формированию диалога о глобальном регулировании в интернете. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Сергей Налобин на международном форуме "Диалог о фейках".

"Если говорить о необходимости регулирования на международном уровне, то мы выступаем за необходимость регулирования, но нужно подходить к регулированию строго на основе универсальных подходов в том числе опирающихся на роль ООН. Здесь должен использоваться основополагающий принцип международного права о суверенном равенстве государств. Должно быть уважение к каждому государству, - сказал он. - Мы видим, что Запад не желает вести конструктивный диалог на данную тему, либо его заматывая под тем или иным предлогом, либо пытаясь осуществить подмену понятий и сфокусировать диалог о необходимости регулирования на второстепенных более выгодных для него аспектах".

По словам Налобина, такой подход со стороны Запада ведет к неизбежной фрагментации мирового цифрового пространства, его "дробления на национальные региональные квартиры со своими отдельными режимами, которые регулируются". "Естественно, мы не можем считать этот процесс позитивным, но в отсутствие универсальных международных основ иного пути для обеспечения национального цифрового суверенитета, к сожалению, не просматривается", - добавил дипломат. 

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