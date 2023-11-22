22 ноября, 13:22
Ситуация на Корейском полуострове

МИД РФ: шаг Сеула по приостановке военного соглашения с Пхеньяном может обострить ситуацию

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что напряженность в регионе является следствием военной активности США и их союзников

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Решение Сеула частично приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР может обострить ситуацию в регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 ноября КНДР осуществила заблаговременно анонсированный запуск спутника. Все это, мы видим, вызвало болезненную реакцию и Сеула, и Токио, и Вашингтона. В качестве так называемой ответной меры правительство Республики Корея приняло решение частично приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года. Оно играет важную роль в поддержании стабильности, в недопущении вооруженных инцидентов в районе военно-демаркационной линии. Все это, конечно, чревато перерастанием в крупномасштабный конфликт", - сказала дипломат.

При этом Захарова отметила, что напряженность в регионе является следствием военной активности Соединенных Штатов и их союзников. "Подобные шаги южнокорейской стороны не могут ни вызывать сожаление. Обостряющаяся напряженность вокруг полуострова является прямым следствием агрессивной военной активности США и их союзников, которые проводят военные учения практически в режиме нон-стоп и накачивают данный субрегион вооружениями", - указала она.

"Что касается России, то наша страна выступает за мирное урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами без внешнего давления и без шантажа", - заключила представитель российского дипведомства. 

Теги:
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеЗахарова, Мария Владимировна
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