22 ноября, 13:25,
обновлено 22 ноября, 13:43

Путин считает трагедией ситуацию на Украине

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, это Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для такого диалога

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Происходящее на Украине - бесспорно, трагедия, и сейчас нужно искать пути для ее скорейшего прекращения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20).

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"Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине". Да, конечно, военные действия - это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", - отметил он.

Однако, указал Путин, это Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для такого диалога. Тогда как Москва всегда была готова к нему, заметил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияСаммит G20Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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