22 ноября, 13:29,
обновлено 22 ноября, 13:52

Путин выступил за восстановление экономического сотрудничества в мире

По мнению президента РФ, "важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москва выступает за восстановление открытого экономического сотрудничества в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите G20.

"Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы", - сказал глава российского государства.

По мнению Путина, "важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления". "А именно - перезапустить ВТО [Всемирную торговую организацию] в полном объеме, включая ее арбитражную функцию", - уточнил российский лидер.

На его взгляд, также "необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях".

"Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "двадцатки", а также других международных институтах, в том числе объединения БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет, это очевидно, особенно с учетом процесса его расширения", - заверил глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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