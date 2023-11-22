Захарова: РФ предпринимает все необходимые шаги для защиты своих диппредставительств

Официальный представитель МИД заявила, что Россия регулярно информирует международное общество о террористической активности киевского режима в отношении гражданского населения и об угрозах, которые получают дипломаты

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность зарубежных представительств. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы прекрасно понимаете, что я не смогу их (меры безопасности для защиты сотрудников - прим. ТАСС) перечислить, потому что это связано с вопросами безопасности. Наверное, будет правильнее сказать, что все необходимые меры принимаются во взаимодействии с соответствующими нашими службами", - сказала она.

Захарова отметила, что РФ регулярно информирует международное общество о террористической активности киевского режима в отношении гражданского населения и об угрозах, которые получают дипломаты. Представитель МИД добавила, что угрозу представляет не только Киев, но и спецслужбы стран НАТО.