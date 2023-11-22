Рыбаков рассказал, что Явлинский ведет "гражданский" сбор подписей перед выборами

Председатель "Яблока" отметил, что по итогам этого "политического процесса" будет принято решение об участии основателя партии в президентских выборах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский ведет "политический, гражданский" сбор подписей по вопросу о его выдвижении кандидатом в президенты РФ, по его итогам будет принято решение о старте положенного по закону сбора подписей в его поддержку. Об этом ТАСС заявил председатель партии Николай Рыбаков.

"Да, это политический, гражданский сбор подписей. Люди могут подписываться на сайте, в петициях, присылать в любом виде свои письма поддержки в "Яблоко". Это политический процесс", - пояснил глава партии.

По его словам, "если по его итогам будет принято решение об участии [Явлинского] в выборах, тогда это будет юридическая процедура - сбор подписей в соответствии с законом и передача их в ЦИК". Рыбаков напомнил, что за 30 лет работы партии представители "Яблока" много раз собирали подписи на федеральных выборах.

По словам Рыбакова, проводимый сейчас Явлинским сбор подписей нужен "для того, чтобы определить, действительно ли есть готовность, желание, стремление большого количества граждан в стране, чтобы на выборах был кандидат, занимающий миротворческую позицию и всей своей жизнью доказавший, что он не изменит своим принципам и убеждениям".

Ранее Явлинский в интервью RTVI подтвердил, что будет считать запрос общества на его участие в выборах подтвержденным, если 10% избирателей, то есть 10 млн человек выскажутся за его выдвижение. Политик также сообщил, что на сегодняшний день уже собрано несколько сотен тысяч подписей. По его словам, это сбор "будет продолжаться еще месяца полтора".

Нормы закона

По закону о выборах президента РФ, для регистрации кандидатами в президенты самовыдвиженцы обязаны представить в Центризбирком не менее 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Кандидатам, выдвинутым политическими партиями, не представленными в Госдуме, надо представить не менее 100 тыс. подписей избирателей, до 2,5 тыс. в каждом регионе.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.