22 ноября, 13:40

Захарова: РФ не удивляет негативная реакция Баку на действия Парижа в Закавказье

По словам дипломата, "риски рецидивов на Южном Кавказе сохраняются"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Попытки Франции и других западных посредников превратить Южный Кавказ в зону геополитического противостояния обоснованно вызывают негативную реакцию в регионе, в частности со стороны Азербайджана. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил на днях Францию в подталкивании Армении к новой войне на Южном Кавказе.

"Нас нисколько не удивляет столь резкая оценка действий Франции со стороны Азербайджана, - отметила дипломат. - Думаю, что и в Баку, и в ряде других точек порядком устали от навязчивости Парижа, который безуспешно пытается реабилитировать на Южном Кавказе свое политическое реноме, которое изрядно потрепано в других частях мира и на других континентах".

Официальный представитель констатировала с сожалением, что "риски рецидивов на Южном Кавказе сохраняются". "В этой связи РФ последовательно работает над превращением региона в зону стабильности и процветания на основе баланса интересов всех регионалов и их соседей, - подчеркнула она. - В этой логике выстраиваем взаимодействие в рамках консультативной региональной платформы "3+3", работаем над комплексной нормализацией отношений Баку и Еревана на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне".

"Мы неоднократно говорили и подтверждали, что цели у западных посредников, в том числе у Франции, совершенно иные, - резюмировала Захарова. - Они стремятся превратить Южный Кавказ в еще одну арену геополитического противостояния, игнорируют коренные интересы стран региона и ничего не делают для того, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и процветание этого региона". 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияФранцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЗахарова, Мария Владимировна
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