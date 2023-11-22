Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве обсудили ситуацию вокруг Газы

Встреча прошла по инициативе саудовского дипломата, пишут в МИД РФ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад обсудили текущую ситуацию в секторе Газа по итогам состоявшейся 21 ноября встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегами из стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"При обмене мнениями по ближневосточной повестке дня основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта и ситуации в секторе Газа, в том числе в свете итогов состоявшейся 21 ноября в Москве встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с рядом глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества во главе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом", - указали в дипведомстве.

Как сообщили в дипведомстве, встреча прошла по просьбе посла Саудовской Аравии. "В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-саудовского сотрудничества, включая график соответствующих двусторонних контактов", - добавили на Смоленской площади.

О ситуации в секторе Газа

Ранее радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на 4 дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.