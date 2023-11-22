22 ноября, 13:52
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ не комментирует детали освобождения заложников ХАМАС из соображений безопасности

ХАМАС ранее сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ не комментирует данные, связанные с освобождение заложников ХАМАС, из соображений безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"Я сейчас, в том числе в связи с вопросами безопасности и переговорного процесса, не хотела бы комментировать конкретные цифры, данные, связанные с вызволением заложников", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

"Давайте оставим это сейчас в качестве первоочередной задачи переговорщиков и тех, кто реализует соответствующие договоренности. В данном случае, мне кажется, лучше всего подходит формула "не навреди", - добавила дипломат.

Ранее радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на 4 дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать военные действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтЗахарова, Мария Владимировна
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