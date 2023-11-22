В МИД РФ заявили, что будут оценивать "конкретные действия" Милея на посту главы Аргентины

Представитель министерства Мария Захарова рассказала, что в Москве "прекрасно понимают" наличие у политиков предвыборной риторики

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москва будет ориентироваться на конкретные действия избранного президента Аргентины Хавьера Милея в дальнейшем выстраивании двусторонних отношений с Буэнос-Айресом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вы знаете, мы прекрасно понимаем, что есть предвыборная риторика, а есть уже конкретные действия тех или иных кандидатов, которые выиграли выборы и пришли к власти. Поэтому будем именно на конкретные действия и уже на риторику действующих властей ориентироваться", - сказала дипломат на брифинге, комментируя возможность антироссийской риторики Милея повлиять на двусторонние отношения России и Аргентины.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США.