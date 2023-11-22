В МИД РФ сообщили, что большую часть находившихся в Газе россиян эвакуировали в Москву

Как отметили в ведомстве, РФ одна из первых направила на согласование Израилю списки граждан на эвакуацию из Газы, однако процесс их рассмотрения неоправданно затянулся

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Большая часть граждан России, находившихся в Газе, к настоящему времени эвакуирована в Москву. Об этом говорится в распространенном на сайте МИД РФ ответе директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александра Кинщака.

"К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России", - заявил он.

Кроме того, дипломат указал, что Россия одна из первых направила на согласование Израилю списки граждан на эвакуацию из Газы, однако процесс их рассмотрения неоправданно затянулся. "Иностранные граждане и жители сектора Газа с двойным гражданством начали покидать его территорию еще 1 ноября. В первоочередном порядке пропускали граждан США, Великобритании и целого ряда других государств, в основном западных. При этом первая группа российских граждан смогла пересечь границу лишь 12 ноября", - отметил Кинщак.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.