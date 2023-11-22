Патрушев обсудил с коллегами по ОДКБ вопросы военной и информационной безопасности

По данным пресс-службы аппарата СБ РФ, отдельное внимание на заседании было уделено деятельности Объединенного командования Коллективных миротворческих сил организации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев принял участие в состоявшемся в Минске совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ, на встрече обсуждалась "военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также меры по обеспечению военной и информационной безопасности государств - членов ОДКБ".

Кроме того, отдельное внимание на заседании было уделено деятельности Объединенного командования Коллективных миротворческих сил организации.