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обновлено 22 ноября, 16:59
Палестино-израильский конфликт

Небензя: Израиль не дает международному сообществу оказать Газе гуманитарную помощь

Как заявил постпред РФ при ООН, "сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба"

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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"Сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба, с которыми на наших глазах сталкиваются палестинцы. При всем при этом Израиль лишает международное сообщество, включая Россию, возможности оказать газовитянам необходимую гуманитарную помощь", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"Сектор остается отрезанным от устойчивых и достаточных поставок воды, продовольствия, медикаментов и топлива, которое Израиль дозировано разрешил ввозить лишь через месяц после установления блокады", - отметил он, подчеркнув, что подобная ситуация "абсолютно недопустима".

Российский постпред убежден, что "любые террористические акты против гражданского населения" заслуживают категорического осуждения, и что невозможно оправдать "убийства и насилие, которым подверглись мирные жители Израиля". "Вместе с тем последовавшая за этим карательная акция Израиля против сектора Газа, включая наземную операцию, вылилась в беспрецедентное по своим масштабам и размаху кровопролитие на оккупированной палестинской территории, прежде всего в Газе, в которой разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа", - подчеркнул он.

Небензя убежден, что в качестве наглядной иллюстрации размаха этой катастрофы выступают цифры. "Ошеломляет количество убитых за менее чем два месяца палестинцев - около 14 тыс., половина из которых дети. Ужасает беспрецедентное с 1948 года число внутренне перемещенных лиц - 1,6 млн человек", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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