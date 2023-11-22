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обновлено 22 ноября, 17:10
Палестино-израильский конфликт

Небензя: Израиль не доказал использование ХАМАС гражданских объектов в военных целях

Как заявил постпред РФ при ООН, целями ударов становятся в том числе "мечети, церкви, лагеря беженцев"

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Израиль пока не предоставил убедительных доказательств использования радикальным движением ХАМАС больниц и других гражданских объектов в военных целях. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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"Вызывают крайнюю обеспокоенность массовые убийства и ранения детей, допускаемые израильской армией в ходе своей операции, а также нападения на школы и больницы, в результате которых гибнут ни в чем не повинные люди. Целями ударов становятся и другие гражданские объекты: мечети, церкви, лагеря беженцев, объекты ООН, где женщины и дети Газы ищут убежища от бомбежек. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. - Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого".

"Особо хотели бы выделить недопустимость отказа в гуманитарном доступе к пострадавшим детям, что в ужасающих условиях в Газе является абсолютным приоритетом. В итоге за месяц в Газе погибло больше детей, чем суммарно во всех конфликтах за последние несколько лет. Каждый день в Газе гибнут и получают увечья десятки, если не сотни, детей. Трое детей погибли от израильских обстрелов на юге Ливана, - добавил Небензя. - Речь идет о праве палестинских детей на жизнь. Нашей общей задачей является эти жизни спасти".

"Отрезвляющие слова генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша], что Газа стала кладбищем для детей, прозвучали почти три недели назад, но дети продолжают погибать. Просим генерального секретаря и его спецпредставителя по детям и вооруженному конфликту держать ситуацию в Газе на особом контроле и информировать Совет Безопасности о предпринимаемых мерах", - указал постпред РФ. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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