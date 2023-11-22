22 ноября, 16:26,
обновлено 22 ноября, 17:15
Палестино-израильский конфликт

Небензя: РФ надеется, что соглашение между Израилем и ХАМАС станет шагом к деэскалации

Постпред РФ при ООН выразил надежду, что соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что заключенное между израильскими властями и палестинским движением ХАМАС соглашение об освобождении части заложников и паузе в боевых действиях станет важным шагом на пути к деэскалации конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Вчера мы узнали о договоренности между Израилем и ХАМАС о четырехдневной паузе и обмене части удерживаемых ХАМАС заложников на содержащихся в израильских тюрьмах палестинских женщин и детей, - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. - Надеемся, что это соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов, станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки. Со своей стороны намерены этому всячески способствовать в тесной координации с региональными партнерами".

Небензя также отметил, что "выход на эти важные договоренности, от реализации которых зависят судьбы многих людей, стал возможным не вследствие принятия резолюции 2712, а благодаря эффективным посредническим усилиям Катара и Египта в контактах с руководством ХАМАС".

"Все мы понимаем, что за урегулированием нынешней вспышки палестино-израильского насилия, сколь бы серьезной она ни была, не должна теряться перспектива поиска справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы, и мы рассчитываем на целенаправленное обсуждение этого вопроса на заседании совета 29 ноября", - резюмировал глава российского диппредставительства.

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания в ночь на 22 ноября одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. В свою очередь ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на заключенных в израильских тюрьмах.

За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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