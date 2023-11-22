Замглавы МИД РФ и посол Китая подтвердили настрой на укрепление сотрудничества в ООН

Сергей Вершинин и Чжан Ханьхуэй также обсудили взаимодействие по вопросам повестки дня организации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй подтвердили на встрече настрой на укрепление взаимодействия на площадке ООН. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось взаимодействие по вопросам повестки дня ООН. Подтвержден обоюдный настрой на укрепление конструктивного сотрудничества на ооновской площадке в духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - отметили в ведомстве.