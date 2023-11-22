22 ноября, 16:52
Палестино-израильский конфликт

РФ и Турция обсудили координацию усилий по решению палестино-израилького конфликта

В МИД РФ отметили, что стороны подтвердили настрой Москвы и Анкары на дальнейшую работу в целях содействия решению сирийского кризиса, в том числе в рамках астанинского формата

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Турции в России Танжу Билгич обсудили важность координации усилий Москвы и Анкары по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями в связи с событиями на Ближнем Востоке с упором на важность координации усилий России и Турции в интересах урегулирования палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также в дипведомстве отметили, что стороны подтвердили настрой Москвы и Анкары на дальнейшую работу в целях содействия решению сирийского кризиса, в том числе в рамках астанинского формата. 

Теги:
ПалестинаТурцияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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