Небензя предложил приглашать палестинцев на заседания СБ ООН

Это поможет им получить информацию "на оккупированных территориях из первых уст", считает постпред РФ

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил приглашать на заседания Совета Безопасности всемирной организации представителей палестинского гражданского общества для получения информации о ситуации на оккупированных территориях.

"Обеспокоенность вызывает также нарушение Западным Иерусалимом и западными государствами прав людей, выражающих несогласие с действиями Израиля, на свободу выражения мнения или свободу мирных собраний, а также преследования правозащитников, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. - Считаем, что в этих условиях Совету Безопасности следует взять за правило приглашать на свои заседания представителей палестинского гражданского общества, включая женщин, для получения информации о ситуации на оккупированных территориях "из первых уст".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.