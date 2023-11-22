22 ноября, 17:24
Палестино-израильский конфликт

Небензя заявил, что Израиль игнорирует ближневосточную резолюцию

Постпред РФ утверждает, что они "воспользовались спровоцированными США разладом в Совбезе"

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Израиль воспользовался спровоцированным действиями США разладом в Совете Безопасности ООН и игнорирует ближневосточную резолюцию. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Представители израильского руководства, к сожалению, в полной мере воспользовались спровоцированными США разладом в Совбезе и не замедлили назвать принятую [в середине ноября Советом Безопасности] резолюцию "бессмысленной", заявив о намерении ее игнорировать и продолжать зачистку сектора Газа", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Коллеги, в воздухе витает вопрос, как долго СБ ООН будет терпеть подобное отношение к собственным решениям <...>. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы резолюция <...> осталась только на бумаге, раз уж мы ее приняли, важно, чтобы генсекретарь ООН предоставил СБ порученные ему ответы на предложения в резолюции, в частности по механизму ее мониторинга", - добавил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что принятая ближневосточная резолюция оказалась "сильно выхолощенной и не содержит требования о прекращении огня, как не предусматривает и практических мер по обеспечению широкого и беспрепятственного доступа к нуждающимся, оказания помощи пострадавшим".

15 ноября Совет Безопасности ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали 12 стран, США, Великобритания и Россия воздержались от голосования. Ранее Совбез отклонил поправку РФ к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий.

Документ состоит из семи пунктов, он содержит призыв к установлению длительных гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа "на число дней достаточное для того, чтобы в соответствии с международным гуманитарным правом предоставить полный, оперативный безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" для ООН и гуманитарных организаций и дать им возможность доставить предметы первой необходимости, отремонтировать критически важные объекты инфраструктуры, а также организовать поисково-спасательные работы, в том числе поиск пропавших детей, в поврежденных и разрушенных зданиях. Помимо этого, гуманитарная пауза должна быть достаточной для того, чтобы провести "эвакуацию больных или пострадавших детей и их опекунов".сша 

Теги:
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
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