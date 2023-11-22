22 ноября, 17:43,
обновлено 22 ноября, 17:57

Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства России

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Новый федеральный закон "О гражданстве РФ" сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги гражданина, в том числе образец бланка с этой торжественной клятвой. Соответствующий указ главы государства подписан в связи с принятием в апреле нового федерального закона "О гражданстве РФ".

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"Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ", - говорится, в частности, в указе. Этим 173-страничным документом утверждены и другие документы, бланки и прочее, касающееся гражданства. Прежние президентские нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу. При этом, в частности, сам текст присяги гражданина России остался прежним.

Новый федеральный закон "О гражданстве РФ" был подписан Путиным 28 апреля 2023 года. Он сохраняет в ведении президента РФ только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД РФ. При этом полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства, расширяются. Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства. Закон расширяет список оснований, по которым гражданство РФ может быть прекращено (для лиц, принятых в гражданство РФ по заявлению или признанных гражданами на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ). Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. В законе предусмотрены и другие новшества. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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