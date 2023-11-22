Постпредство РФ: Израиль не осознает необходимость долгосрочного мирного решения

Постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан ранее заявил, что после завершения гуманитарной паузы еврейское государство продолжит борьбу

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Израиль не дозрел до осознания необходимости искать долгосрочное и справедливое мирное решение с целью урегулирования нынешнего кризиса. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"До осознания необходимости искать долгосрочное, устойчивое и справедливое мирное решение нынешнего кризиса Израиль еще пока явно не дозрел", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что после того, как гуманитарная пауза закончится, еврейское государство продолжит борьбу.

Палестинское радикальное движение ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на заключенных в израильских тюрьмах. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.