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Палестино-израильский конфликт

Полянский заявил, что в США пытаются бороться с исламофобией, но приветствуют русофобию

Первый заместитель постпреда РФ при ООН прокомментировал историю с появлением видеозаписи с антипалестинскими высказываниями бывшего и.о. директора по делам Южной Азии в Совете нацбезопасности Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Американские власти пытаются бороться с исламофобией в стране, но, по сути, приветствуют русофобию, считает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Такое мнение он выразил, комментируя историю с появлением видеозаписи с антипалестинскими высказываниями бывшего и.о. директора по делам Южной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома при администрации 44-го президента США Барака Обамы Стюарда Селдовица.

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"Вокруг этого подлеца сейчас в соцсетях разгорелся нешуточный скандал <...>. Пикантность ситуации, однако, в том, что этот же субъект много месяцев подряд "харассил" персонал нашего Постпредства, дежурил около нашего здания и особенно радостно накидывался с оскорблениями на женщин <...>. Однако, в ответ на наши жалобы полицейские лишь разводили руками - мол, свобода слова! Получается, с исламофобией в США еще пытаются бороться, а русофобия по сути приветствуется", - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее в интернете появилась серия видеозаписей, на которых, предположительно, Селдовиц оскорбляет продавца в Нью-Йорке и бросает в его адрес антипалестинские высказывания. На одной из видеозаписей Селдовиц называет торговца террористом. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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