Послы Абхазии и России в Сирии намерены активизировать взаимодействие

Мухаммад Али и Александр Ефимов также обсудили перспективы сотрудничества посольств Абхазии и России в Сирии

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Послы Абхазии и России в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али и Александр Ефимов обсудили в среду в Дамаске вопросы активизации взаимодействия, Ефимов выразил готовность оказывать поддержку абхазской дипмиссии в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии по итогам встречи.

"Состоялась встреча Мухаммада Али с Александром Ефимовым. На встрече обсуждались вопросы активизации взаимодействия и перспективы сотрудничества посольств Абхазии и России в Сирии, а также широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Ефимов отметил особую значимость абхазо-российских отношений и выразил готовность оказать помощь и поддержку абхазской дипмиссии в Сирии", - говорится в сообщении.

Мухаммад Али подчеркнул, что "отношения между двумя странами развиваются поступательно и динамично на основе союзничества и стратегического партнерства". Посол Абхазии в Сирии выразил надежду на продолжение совместной работы и готовность сотрудничать по самому широкому кругу вопросов.

Во встрече также участвовал советник по безопасности посольства Республики Абхазия в Сирии Гайс Алхараке.