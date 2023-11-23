22 ноября, 23:14
Военная операция на Украине

Посол России в Швейцарии заявил, что Запад проводит политику разрушения Украины

Ради своих целей Брюссель и Вашингтон "готовы воевать до последнего украинца", отметил Сергей Гармонин

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Евромайдан" принес Украине лишь беды, утрату экономического потенциала, территорий и каких-либо перспектив, а коллективный Запад продолжает политику разрушения этой страны, не скрывая своей истинной цели - борьбы с Россией. Об этом говорится в статье посла РФ в Швейцарии Сергея Гармонина для швейцарского журнала Die Weltwoche. На русском языке эта статья, озаглавленная "Евромайдан": десять лет спустя", опубликована на сайте посольства.

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"По итогам прошедших 10 лет можно сделать однозначный вывод, что "евромайдан" принес Украине лишь беды, утрату экономического, промышленного и демографического потенциала, а также территорий и каких-либо перспектив", - отметил Гармонин. Эта страна "стала беднейшим государством Европы, неспособным обеспечить себя и живущим на подачки Запада". "Мираж же "евроинтеграции", о которой так любят спекулировать брюссельские бюрократы, все так же маячит где-то за горизонтом", - подчеркивается в статье.

Коллективный Запад "продолжает политику разрушения Украины, уже не скрывая своей истинной цели - борьбы с Россией, нанесения нам пресловутого "стратегического поражения" руками режима [президента Украины Владимира] Зеленского", констатировал российский посол, добавив: ради этого Брюссель и Вашингтон "готовы воевать до последнего украинца".

После декабря 1991 года россияне хотели видеть Украину "добрым соседом и надежным другом". Однако "позиция коллективного Запада и податливость киевских временщиков не оставила России выбора", и она "должна была принять решительные меры по защите Донбасса и самой себя". Гармонин подчеркнул: цели российской специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты. "Усилия Запада по бесполезной накачке киевского режима вооружениями могут лишь оттянуть этот момент, увеличив число жертв и масштаб разрушений на Украине, усугубить последствия антироссийских санкций для их авторов, но не обратить процесс вспять", - резюмировал посол.

События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года. 

Теги:
УкраинаРоссияШвейцарияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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