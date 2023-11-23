23 ноября, 03:41

Володин заявил о важности образовательного обмена для России и Китая

Спикер Госдумы подчеркнул, что развитие экономики любой страны напрямую зависит от качества образования

НАНКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Обмен практиками в сфере образования важен для России и Китая для дальнейшего создания технологий и инноваций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

"Нам важно обмениваться опытом, лучшими практиками, чтобы идти вместе вперед, создавая передовые отрасли и инновации", - сказал он.

Володин отметил, что для достижения "высоких темпов роста экономики начинать необходимо с повышения качества образования". "Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Затем идет создание технологий, инновации, и уже потом экономический рост", - констатировал спикер.

"Все то же самое в обратном случае - страна теряет свои позиции, когда снижается уровень образования, и конечно, затем возникают большие проблемы в экономике", - добавил Володин.

Как отметил со своей стороны ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь, этот ведущий китайский вуз сотрудничает с МГУ, СПБГУ и РАН, работу планируется расширять, что станет вкладом в развитие отношений двух стран. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитай
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